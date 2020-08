Xbox Game Pass z sierpniową aktualizacją. Darksiders Genesis w ofercie

THQ Nordic

Microsoft podał szczegóły nowej aktualizacji usługi Xbox Game Pass. Tym samym poznaliśmy gry, które trafią do abonentów w pierwszej połowie sierpnia. Nie da się ukryć, że oferta jest bardzo zróżnicowana, choć tym razem może nieco rozczarować te osoby, które oczekiwały znanych i wysokobudżetowych produkcji.

Mimo tego można znaleźć tutaj pewne perełki. 6 sierpnia Xbox Game Pass wzbogaci się o Darksiders Genesis, czyli całkiem udany (tu nasza recenzja) spin-off serii o Jeźdźcach Apokalipsy. Tego samego dnia będzie można zagrać też w horror The Dark Pictures: Man of Medan. Tydzień później do cyfrowej biblioteki trafi zaś Final Fantasy VII HD, czyli remaster kultowego klasyka z 1997 roku.

Tak prezentuje się pełna rozpiska.

Darksiders Genesis (Xbox One) – od 6 sierpnia

The Dark Pictures: Man of Medan (Xbox One) – od 6 sierpnia

It Lurks Below (Xbox One + PC) – od 6 sierpnia

UnderMine (Xbox One + PC) – od 6 sierpnia

Xeno Crisis (Xbox One + PC) – od 6 sierpnia

Trailmakers (Xbox One + PC) – od 6 sierpnia

Final Fantasy 7 HD (Xbox One + PC) – od 13 sierpnia