Kontrowersyjna, obrzydliwa i brutalna. Tak reagowała widownia na film Substancja - jest nagranie

fot. materiały prasowe

Substancja to pokręcony, przerażający i krwawy horror w reżyserii Coralie Fargeat. W rolach głównych pojawi się Demi Moore oraz Margaret Qualley. Historia opowiada o starzejącej się gwieździe Hollywood, która postanawia użyć tajemniczego serum i stworzyć młodszą, lepszą wersję samej siebie. To prowadzi do wielu problemów, w tym m.in. brutalnego, w pełni nagiego starcia pomiędzy nimi dwiema, które wywołało wiele kontrowersji. Cały film można określić tym słowem, ponieważ wzbudza on wybuchowe reakcje u publiczności. Kampania promocyjna postanowiła z tego skorzystać i opublikowała reakcje widowni na sceny z filmu. Czy zachęca Was to do dania szansy Substancji?

Substancja - Demi Moore

Substancja - opis fabuły

Nierealistyczne wymagania nakładane na starzejące się kobiety w Hollywood doprowadzają do tego, że Elisabeth (Demi Moore) postanawia iść na wojnę nie tylko z mizoginią branży telewizyjnej, ale i samą sobą. Postanawia wstrzyknąć w siebie tajne serum, Aktywatora, który produkuje młodszą, perfekcyjną wersję jej samej, czyli Sue (Margaret Qualley). Obie wersje kobiety nie są w stanie się dogadać, ponieważ Aktywator zmusza Elisabeth do spędzenia jednego tygodnia w jednym ciele, a kolejnego w drugim. Co gorsza - inni ludzie chwalą Sue i poświęcają jej czas, gdy Elisabeth schodzi na dalszy plan.

Premiera filmu ma mieć miejsce 20 września 2024 roku.