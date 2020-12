Śubuk. Nowy film reżysera Carte Blanche. Zobacz zdjęcia

fot.Robert Jaworski / Kino Świat

W październiku ruszyły zdjęcia do filmu Śubuk, najnowszego dzieła producentów nominowanego do Oscara hitu Boże Ciało czy Ostatniej rodziny. Prace mają potrwać do maja 2021 roku. Premiera filmu została zaplanowana na 2022 rok.

Fabuła została zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Rok 1989. Młoda dziewczyna, Maryśka (Małgorzata Gorol) zachodzi w ciążę ze starszym od niej milicjantem Darkiem. Mężczyzna nie chce dziecka i zmusza kobietę do aborcji. Mimo kiepskiej sytuacji materialnej i ambitnych planów życiowych Maryśka decyduje się urodzić, co skutkuje tym, że ojciec dziecka Darek usuwa się z jej życia. Bardzo szybko okazuje się, że chłopiec mocno różni się od rówieśników: jest dziwnie wycofany, zamknięty w sobie, a jedyne wypowiadane przez niego słowo to „śubuk". Mijają kolejne lata, syn Maryśki zostaje wyrzucony z przedszkola, a po jakimś czasie pojawia się diagnoza lekarzy: chłopiec ma autyzm. Maryśka początkowo nie wie, jak odnaleźć się w tej sytuacji, a w Polsce lat 90. nikt nie rozumie tego zaburzenia. Kobieta ma przeciwko sobie również zawziętego sąsiada Feliksa, który – słysząc krzyki dziecka w mieszkaniu – donosi na policję, że ta znęca się nad synem. Maryśka jednak nie poddaje się i postanawia dowiedzieć się jak najwięcej o autyzmie oraz zrobić wszystko, aby jej syn mógł podjąć normalną edukację. Wie bowiem, że chłopiec jest ponadprzeciętnie inteligentny, ale wymaga więcej uwagi i cierpliwości od otoczenia. Rzucając wyzwanie służbie zdrowia i polskiemu systemowi oświaty, Maryśka odnajduje inne matki w podobnej sytuacji, ignorowane przez system. Od tej pory kobieta nie cofnie się przed niczym, aby osiągnąć swój cel oraz zapewnić swojemu synowi społeczną akceptację i zrozumienie.

W roli głównej, po raz pierwszy w swojej karierze, występuje Malgorzata Gorol, znana m.in. z filmów Twarz Małgorzaty Szumowskiej i Magnezja Maćka Bochniaka. Partnerują jej m.in. Andrzej Seweryn, Aleksandra Konieczna, Marta Malikowska, Filip Pławiak oraz po raz pierwszy na ekranie – Wojtek Krupiński.

Reżyserem Śubuka jest Jacek Lusiński, twórca poruszającego obrazu Carte Blanche z Andrzejem Chyrą w roli głównej. Wspólnie z Szymonem Augustyniakiem jest on również autorem scenariusza, który wygrał prestiżowy konkurs Script Pro w 2019 roku.