Suburra - zwiastun finałowego sezonu włoskiego hitu Netflixa

Netflix

Suburra to rozgrywający się w Rzymie thriller kryminalny, który opowiada, w jaki sposób interesy Kościoła, państwa, mafii, lokalnych gangów i deweloperów krzyżują się ze sobą, oraz jak przedstawiciele wszystkich tych grup w pogoni za władzą zacierają granicę między tym co dozwolone a tym co zakazane.

Netflix opublikował oficjalny zwiastun finałowej odsłony. W oficjalnym opisie możemy przeczytać:

W ostatnim rozdziale walka o Rzym staje się jeszcze bardziej zacięta i bezwzględna. Na horyzoncie pojawia się nowa kusząca możliwość nielegalnego handlu — obietnica dużych pieniędzy i władzy. Ktokolwiek zwycięży w tej rozgrywce, będzie rządził stolicą. Jednak wszystko, również tron Rzymu, ma swoją cenę. Tym razem będzie ona bardzo wysoka.

Zobaczcie zwiastun:

Zobacz także:

Premiera 3. sezonu serialu Suburra już 30 października na Netflix.