Suicide Squad - postać z filmu w komiksie jest kanibalem. Przerażająca seria nadchodzi

DC zaprezentowało w sieci plansze promujące zeszyt Arkham City: The Order of the World #1, pierwszą odsłonę 6-częściowej serii ze scenariuszem Dana Wattersa i rysunkami Dani. Opowieść ta skupi się na wielu przeciwnikach Batmana - wśród nich znajdzie się m.in. znany z filmu Legion samobójców: The Suicide Squad Otis Flannegan aka pierwszy Ratcatcher. Co zupełnie przerażające, postać ta będzie przejawiać kanibalistyczne pragnienia.

Z zapowiedzi wynika, że Jocasta Joy, jedna z ostatnich lekarek ze zniszczonego Azylu Arkham, trafi do domu, w którym przebywa właśnie Ratcatcher. Na początku kobieta zacznie uspokajać znalezioną tam, małą dziewczynkę, pod której łóżkiem ukrywa się antagonista - ten ostatni koniec końców zaatakuje, zdradzając, że czuje w sobie nieustanną potrzebę zjedzenia dziecka.

Arkham City: The Order of the World #1 - plansze

Seria Arkham City: The Order of the World pokaże następstwa A-Day z komiksu Infinite Frontier #0 - zdarzenia, w trakcie którego rozproszono gaz w Azylu Arkham. Doprowadziło to do śmierci wielu umieszczonych tam pacjentów, natomiast ocalali uciekli lub trafili do następczyni Azylu, Wieży Arkham.

Wiemy już, że w opowieści tej zobaczymy również Jeana Paula-Valleya aka Azraela, postać znaną najlepiej z legendarnego Knightfall.

Zeszyt Arkham City: The Order of the World #1 zadebiutuje w USA już dzisiaj, 5 października.