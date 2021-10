Marvel - Kapitan Ameryka zmierzy się z... duchem Adolfa Hitlera. Nie, to nie jest żart

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel systematycznie wypuszcza na amerykańskim rynku kolejne odsłony serii United States of Captain America. Przypomnijmy, że cykl ten powstał specjalnie z myślą o 80. rocznicy komiksowego debiutu Kapitana Ameryki, a opowieść pokazała nam tzw. Sieć Kapitanów, w skład której weszli młodzi naśladowcy Steve'a Rogersa, w tym wywodzący się ze społeczności LGBTQ Aaron Fischer i studentka filipińskiego pochodzenia, Ari Agbayani. Teraz drużynie Capa przyjdzie zmierzyć się z tworem powstałym ze świadomości Adolfa Hitlera.

Historia ta zaczęła się od wykradzenia słynnej tarczy herosa; wiemy już, że stali za tym córka Red Skulla, Sinthea, komandor Krieger i poruszający się z nadludzką prędkością złoczyńca Speed Demon. Troje złoczyńców chciało doprowadzić do zniszczenia reputacji Kapitana Ameryki - później udali się oni do centrum Dowództwa Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej (NORAD), aby uwolnić Hate-Mongera, żyjącą, psychoaktywną energię powstałą z fragmentów świadomości Hitlera i dążącą do zwrócenia Amerykanów przeciwko sobie.

Do siedziby NORAD chciał dostać się również Kapitan Ameryka. W międzyczasie skompletował on własną drużynę, w skład której poza Rogersem wchodzą Bucky Barnes, Sam Wilson, John Walker, Fischer i Agbayani. Koniec końców herosi pojmali Sintheę i Speed Demona, jednak nie zdołali zapobiec uwolnieniu Hate-Mongera - twór uciekł wraz z komandorem Kriegerem.

Z 4. zeszytu serii wynika wyraźnie, że Cap i jego kompania w najbliższej przyszłości staną do boju z nowo powstałą istotą, która przez amerykańskie portale popkulturowe została określona po prostu jako "duch Hitlera".