Poison Ivy ma nową formę. Królowa może być hitem wśród cosplayerek

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Jorge Jimenez/DC

W nadchodzącym zeszycie Batman #114 Poison Ivy zaprezentuje się czytelnikom jako Królowa Ivy. Choć tę wersję antybohaterki w świecie DC widzieliśmy już wcześniej (choćby w jednej z opowieści o Potworze z Bagien), rysownik Jorge Jiménez zdecydował się na zupełną zmianę wyglądu i stroju postaci. Amerykańskie portale popkulturowe już teraz oceniają, że nowa forma odwiecznej rywalki Mrocznego Rycerza może zdobyć naprawdę dużą popularność wśród cosplayerek.

Do powstania Królowej Ivy doprowadził złowrogi, genialny naukowiec Simon Saint, który eksperymentował z umysłem antybohaterki - działania te doprowadziły do rozbicia i ciała, i psychiki Poison Ivy na dwie funkcjonujące niezależnie od siebie części. Pierwsza z nich, Ivy, wydaje się niewinną i obdarzoną empatią kobietą, natomiast druga, Królowa, jest bezlitosna i gardzi ludzkim życiem (co ciekawe, wciąż wzbudza ona romantyczne uniesienia u Harley Quinn).

Teraz Jimenez postanowił pokazać na Twitterze, jak będzie prezentować się Queen Ivy w komiksie Batman #114 - spójrzcie sami:

Batman #114 - plansze

Zeszyt Batman #114 zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych już dzisiaj, 5 października.