Super Bowl 2021 - oglądalność znów spadła. Najniższa od 2007 roku

fot. NFL.com

Według oficjalnych wyników oglądalności finał Super Bowl 2021 ma najmniejszą oglądalność od lat. W kontekście jednak tego rekordowego wydarzenia to i tak jest ogromna liczba Amerykanów przed ekranami. Czytamy, że w 2021 roku finał Super Bowl oglądało 96,4 miliona widzów (w samej telewizji CBS to 91,6 mln widzów). W porównaniu do 2020 roku jest to spadek o 5%. Wówczas przed ekranami usiadło 99,9 mln Amerykanów.

Oglądalność nadal jest fenomenalna i nawet, jeśli rozmawiamy o spadku i "najgorszej" oglądalności od 2007 roku, te liczby są tak wysokie, że trudno odczuć tutaj jakikolwiek wpływ czy brak zainteresowania.

Istotny jest jednak rekord edycji z 2021 roku. Według informacji ma ona największą średnią oglądalność na minutę w wysokości 5,7 mln widzów. Jest to wzrost o 65% i zarazem najlepszy wynik w historii meczów NFL.

Po finale Super Bowl 2021 wyemitowano pilot serialu The Equalizer z Queen Latifą w głównej roli. Tego typu działanie zawsze gwarantuje, że bardzo dużo widzów meczu NFL zostanie i obejrzy ten odcinek. Według danych zrobiło tak aż 20,4 mln Amerykanów. Niektóre seriale osiągały większe wyniki, ale i tak w porównaniu do standardowej oglądalności to perfekcyjny start dla tego tytułu.