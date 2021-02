Super Bowl 2021: filmy i seriale. Obejrzyj wszystkie zapowiedzi

fot. materiały prasowe

Super Bowl 2021 to finał rozgrywek amerykańskiego futbolu, który jest najpopularniejszym w skali globalnej wydarzeniem telewizyjnym. W ostatnich latach średnio oglądało go ponad 100 milionów Amerykanów, ale emisja na żywo co roku ma miejsce w wielu krajach świata. Super Bowl 2021 odbył się w nocy czasu polskiego z 7 na 8 lutego 2021 roku.

Trwa pandemia koronawirusa, więc zgodnie z zapowiedziami spotów filmów i seriali nie było tak dużo i w większości skupiały się na produkcjach planowanych przez platformy streamingowe. Największe superprodukcje kinowe zrezygnowały z promocji, ponieważ wciąż nie wiadomo, kiedy kina zostaną otwarte na stałe. Jednak z uwagi na ogromną widownię, która w 2021 roku przez pandemię mogła być większa, reklama na Super Bowl to gra warta świeczki. Tym razem cena spotu trochę spadła, bo studia i platformy musiały zapłacić jedynie 5,5 mln dolarów za 30 sekund. Rok 2020 w tym aspekcie był rekordowy, bo cena wynosiła 5,6 mln dolarów.

Super Bowl 2021 - reklamy. Obejrzyj wszystkie

Super Bowl 2021 - seriale

The Falcon and the Winter Soldier

Z okazji Super Bowl 2021 opublikowano zwiastun oraz spot. Jest to serial MCU rozgrywający się po wydarzeniach z filmu Avengers: Koniec gry.

The Equalizer

Nowa wersja serialu z lat 80. z Queen Latifą w roli głównej. Swego czasu ten serial doczekał się kinowej serii Bez litości z Denzelem Washingtonem.

Clarice

Serial kontynuuje wydarzenia z Milczenia owiec.