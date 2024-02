Super Bowl 2024 z rekordową oglądalnością! Do wyniku przyczyniła się Taylor Swift?

fot. nfl.com

Mecz Super Bowl rozrywany w nocy z 11 na 12 lutego polskiego czasu pomiędzy Kansas City Chiefs a San Francisco 49ers zgromadził przed telewizorami średnio 123,4 milionów widzów. To najwyższy wynik osób oglądających tę samą transmisję w historii telewizji.

Transmisję CBS obejrzało 112 milionów widzów, co stanowi największą widownię w historii jednej stacji. Reszta to widzowie oglądający mecz w Paramount+, Nickelodeonie, Univision, CBS Sports i platformach należących do NFL, w tym NFL+. Według Paramount Global, platforma Paramount+ odnotowała rekordową oglądalność, która uczyniła niedzielę najczęściej transmitowanym Super Bowl w historii. Dokładnych danych streamera jednak nie podano.

Poprzedni rekord należał do zeszłorocznej transmisji Super Bowl. Początkowo zajmował trzecie miejsce pod względem oglądalności, ale później firma Nielsen wykryła błędy w pomiarach, co podniosło liczbę widzów ze 113 milionów do 115,1 milionów widzów. Niedzielny mecz poprawił tę liczbę o 7%.

Firmy Nielsen i Adobe Analytics przedstawiły średnią liczbę widzów, ale ta pierwsza szacuje, że łącznie transmisję obejrzało 202,4 milionów widzów. To oznacza wzrost o 10% w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem (184 miliony widzów).

Taylor Swift a transmisja Super Bowl

Jak zwykle w przerwie meczu nie zabrakło atrakcji dla widzów - na stadionie wystąpił Usher, a w telewizji wyemitowano blok reklamowy pełny gwiazd. Możliwe, że przed ekrany telewizorów większą liczbę widzów przyciągnęła Taylor Swift. Piosenkarka jest w związku z zawodnikiem Chiefs - Travisem Kelcem. Od miesięcy panuje szał na punkcie tej pary, a z okazji meczu powstał również o nich komiks. Niektóre dane sugerują, że dzięki pojawianiu się Swift na meczach wzrosła frekwencja w NFL. Numerator, czyli firma zajmująca się badaniami konsumenckimi, stwierdziła na podstawie ankiety, że 20% widzów Super Bowl kibicuje Chiefs ze względu na artystkę. Nie ma danych potwierdzających jej wpływ na oglądalność, ale na pewno rzesze jej fanów oglądało transmisję, podczas której Swift pojawiła się na boisku w towarzystwie Blake Lively i Ice Spice, a po meczu pocałowała Kelce'a, aby uczcić zwycięstwo Chiefs.

fot. zrzut ekranu z wideo // kanał na youtube ESPN