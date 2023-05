Super Mario Bros. - szczery zwiastun. Humor i dużo scen z filmu

fot. materiały prasowe

Szczery zwiastun filmu animowanego Super Mario Bros. humorystycznie omawia film, ale twórcy zasadniczo jakoś szczególnie go nie krytykują, a raczej zwracają uwagę na wiele zabawnych aspektów produkcji. Premiera w polskich kinach już 26 maja, więc można wówczas się przekonać, jak wyszło, a dzięki szczeremu zwiastunowi można zobaczyć sporo nowych ujęć z filmu.

Super Mario Bros - szczery zwiastun

Przypomnijmy, że Super Mario Bros. to prawdziwy fenomen. Animacja bije rekordy popularności, osiągając fenomenalne opinie widzów, którzy wielokrotnie chodzą na ten film do kina. Dzięki temu mamy rekordy w box office. Do tej pory Super Mario Bros. zebrali na całym świecie 1 mld 250,1 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów. Jest to jedna z najbardziej dochodowych animacji w historii kina. Najlepsze w tym jest to, że nikt nie spodziewał się aż takiego sukcesu i to jest szok dla wszystkich analityków box office.