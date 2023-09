Super Mario Bros. Wonder z dłuższą prezentacją rozgrywki. Zobaczcie nowe wideo

fot. Nintendo

Super Mario Bros. Wonder to kolejna odsłona serii platformówek o słynnym hydrauliku. Gracze mogą spodziewać się dobrze znanych zręcznościowych wyzwań i przeciwników, ale nie zabraknie tutaj również zupełnie nowych mechanik. To między innymi na nich skupiono się w nowym materiale wideo poświęconym nadchodzącej produkcji.

W trwającym ponad 6 minut wideo możecie zapoznać się między innymi z nowymi mocami, dzięki którym Mario i przyjaciele będą mogli rzucać bąbelkami pozwalającymi na eliminowanie wrogów z dystansu lub przemienić się w słonia dysponującego potężną siłą. Pokazano tutaj kilka przykładów działania tytułowej mechaniki "Wonder", która będzie zmieniać rozgrywkę na różne, często bardzo nietypowe sposoby, na przykład wywołując zmiany w otoczeniu lub sprawiając, że obiekty zaczną się poruszać.

Super Mario Bros. Wonder będzie dostępne wyłącznie na konsoli Nintendo Switch. Premiera gry już 20 września.