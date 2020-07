Super Mario – kolekcja z okazji 35. urodzin coraz bliżej? Tajemnicze konto na Twitterze

Nintendo

Pod koniec marca redaktorzy serwisu VGC informowali, że w tym roku mamy doczekać się zapowiedzi ogromnej kolekcji na Nintendo Switch, która zawierać będzie wiele gier z serii Mario, w tym świetnie oceniane klasyki, takie jak Super Mario Galaxy 1 i 2. Premiera zestawu miała być związana z 35. urodzinami sympatycznego, wąsatego hydraulika, a zapowiedź, wedle plotek, miała odbyć się na tegorocznych targach E3. Te zostały jednak odwołane i Nintendo ma rozważać inne opcje.

Na ten moment nadal nie wiadomo nic więcej, ale internauci dostrzegli, że na Twitterze pojawił się profil z nazwą użytkownika „@supermario35th”. Na ten moment jest on prywatny i ma zero obserwowanych oraz obserwujących. Niektórzy uważają, że jest to oznaka zbliżającej się zapowiedzi i jednocześnie przymierzanie się do rozpoczęcia działań marketingowych. Czy faktycznie tak będzie? Czas pokaże.