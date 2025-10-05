Ci superbohaterzy DC mogliby pokonać Thanosa. Prawdziwi twardziele, których chcemy w tym pojedynku

fot. materiały prasowe

Reklama

Thanos to jedno z największych zagrożeń, jakie wydała popkultura. Widząc trud i poświęcenie, jakie włożyli w walkę przeciwko niemu najwięksi bohaterowie Marvela, trudno sobie wyobrazić równego dla niego przeciwnika. Miłośnicy komiksów DC potrafią jednak to zrobić. Jasno deklarują, że ich ukochany świat ma przynajmniej kilka postaci, które mogłyby spróbować swoich sił. Czy są to uzasadnione spekulacje?

Patrząc na to, jak bardzo fascynują fanów crossovery, nic dziwnego, że szukamy godnego rywala dla najpotężniejszego czarnego charakteru Marvela. W końcu każda okazja do połączenia dwóch najbardziej znanych światów jest pożądana i w oczach wielu – potrzebna. Spróbujmy jednak spojrzeć na tę rywalizację bez Rękawicy Nieskończoności. W ten właśnie sposób zostali wytypowani faworyci, którzy mogliby mieć szanse w starciu z Szalonym Tytanem.

Czas na listę bohaterów, którzy być może pokonaliby Thanosa. Niektóre postaci (lub ich brak) mogą zadziwić. Czy według Was zwycięstwo jest prawdopodobne? A może widzielibyście w tej roli zupełnie inne twarze?

Superbohaterzy DC, którzy pokonaliby Thanosa