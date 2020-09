Supergirl - 6. sezon będzie ostatnim. Szykujcie chusteczki na ostatni lot Kary

The CW

Jak donosi portal Deadline, 6. sezon Supergirl ma być ostatnim - o takim obrocie spraw we wspólnym komunikacie informują stacja The CW, producenci z Warner Bros TV i firma Berlanti Productions. Przypomnijmy, że kolejna odsłona serii zadebiutuje na antenie w przyszłym roku; to druga po Arrow produkcja wchodząca w skład Arrowverse, która ostatecznie zostaje anulowana.

Według najnowszych doniesień, ekipa serialowa ma wejść na plan w kanadyjskim Vancouver w przyszłym tygodniu, przy czym na miejsce dopiero w późniejszym terminie przybędzie wcielająca się w rolę tytułowej bohaterki Melissa Benoist - aktorka znajduje się obecnie w zaawansowanej ciąży.

Powodem anulowania produkcji są zarówno wywołane przez pandemię koronawirusa kłopoty ze stworzeniem finałowej odsłony serii, jak i spadające wskaźniki oglądalności; producenci uznali, że najlepszym wyjściem w tej sytuacji jest zakończenie historii w ramach dłuższego, ostatniego sezonu. Trzeba bowiem w tym miejscu podkreślić, że w jego skład wejdzie 20 odcinków, więcej niż w przypadku innych odsłon Arrowverse w przyszłym roku.

W sieci pojawiają się także spekulacje, że w najbliższym czasie The CW może zadecydować o kasacji kolejnych projektów - w tym kontekście najczęściej przewija się seria Flash. Nie możemy też wykluczyć, że Warner Bros będzie chciało wykorzystać postać Dziewczyny ze Stali w innych przedsięwzięciach serialowych bądź filmowych, które mogą ukazać się na platformie HBO Max.

Z kolei fani ekranowych popisów Benoist i spółki powinni zakładać, że członkowie obsady Supergirl będą gościnnie pojawiać się w nadchodzącej opowieści Superman & Lois.