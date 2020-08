Superman, Flash i Supergirl w maseczkach na posterach seriali z Arrowverse

fot. materiały prasowe/The CW

Stacja The CW przyłączyła się do akcji "Prawdziwi bohaterowie noszą maski", która ma za zadanie zwiększyć świadomość społeczną na temat skuteczności zakrywania twarzy w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się COVID-19. Opublikowali 7 świetnych posterów swoich seriali z Arrowverse, na których superbohaterowie zakrywają nosy i usta maseczkami.

Na plakatach znajdują się główni bohaterowie każdego serialu: Supergirl, The Flash, Black Lightning, Stargirl, Superman & Lois. Z Legends of Tomorrow możemy obejrzeć nawet dwa postery, na których znajdują się Sara i Beebo.

The Flash

Przypomnijmy, że pandemia koronawirusa mocno uderzyła w produkcje stacji The CW. Prace nad The Flash i Supergirl zostały zakończone przed czasem w marcu, a nad Riverdale zostały zawieszone z powodu zakażenia jednego z członków ekipy filmowej. W drugiej połowie sierpnia rozpoczną produkcje nowych sezonów The Flash i Superman & Lois. W połowie miesiąca na plan powrócą aktorzy z Supernatural, aby nakręcić trzy finałowe odcinki 15. sezonu.