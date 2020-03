Supergirl - co w kolejnym odcinku serialu? [ZDJĘCIA]

22 marca na antenie The CW zadebiutuje 16. odcinek 5. sezonu serialu Supergirl. Został on zatytułowany Alex in Wonderland. W nim Alex, aby poradzić sobie z traumą za pomocą obsydianowych soczewek kontaktowych przenosi się do wirtualnego świata, w którym to ona, a nie Kara jest superbohaterką broniącą National City. Jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem i Alex zostaje uwięziona w tym świecie. W sieci pojawiły się zdjęcia promujące ten epizod. Możecie je obejrzeć w poniższej galerii.

W obsadzie odcinka znajdują się między innymi Melissa Benoist, Chyler Leigh, David Harewood, Jesse Rath, Azie Tesfai oraz Staz Nair.

Supergirl 5 odcinek 16