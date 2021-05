Supergirl: Kobieta Jutra. Zapowiedź komiksu wygląda lepiej niż cały serial The CW

DC

Do sieci trafiła już zapowiedź pierwszej odsłony nadchodzącej serii Supergirl: Woman of Tomorrow, do której scenariusz pisze Tom King, a za rysunki odpowiadają Bilquis Evely i Mat Lopes. Wiemy, że twórcy chcą w większym niż dotychczas stopniu zaakcentować przygodową konwencję świata Dziewczyny ze Stali; fabularnym punktem wyjścia jest jednak ogarniający protagonistkę marazm życiowy.

Sytuacja zmieni się, gdy tytułowa Kobieta Jutra pozna młodą kosmitkę, której macierzysta planeta została zniszczona, a sprawcy tego wydarzenia wciąż pozostają na wolności. Dziewczynka będzie prosić Supergirl o pomoc - deklaruje też, że w przypadku odmowy zacznie działać na własną rękę. Koniec końców obie bohaterki wraz z psem Krypto wyruszą w międzyplanetarną podróż, przeżywając po drodze wiele nietypowych przygód.

Tak prezentuje się zapowiedź komiksu:

Supergirl: Woman of Tomorrow #1 - plansze

Zeszyt Supergirl: Woman of Tomorrow #1 zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych 15 czerwca.