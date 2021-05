Jak powstaje Hulk? Tajemnicza Bogini Matka może zmienić wszystko, co wiemy o herosie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Wybitna seria Immortal Hulk ze scenariuszem Ala Ewinga na amerykańskim rynku powoli zmierza do finału. Teraz Marvel zaprezentował zapowiedź one-shotu Time of Monsters #1, który najprawdopodobniej rzuci zupełnie nowe światło na wszystko to, co wiemy o genezie Zielonego Goliata. Przypomnijmy, że akcja komiksu rozgrywa się 10 tys. lat temu na Bliskim Wschodzie, gdy młody chłopak o imieniu Tammuz w wyniku działania spadającego z nieba przedmiotu przypominającego kształtem meteoryt zmieni się w pierwszego Hulka w historii.

Z materiałów promocyjnych wynika, że w powstałym w wyniku uderzenia kraterze pośród kości pojawi się "dobre, zielone oko" bytu nazywanego Boginią Matką. W trakcie śmierci Tammuz dostrzeże przewijające się w całej serii Zielone Drzwi, wrota do piekieł, będące jednocześnie źródłem siły wszystkich istot powstałych w konsekwencji działania promieniowania gamma. Drzwi te mają być "życzliwe jak babcia", co wyraźnie sugeruje, że istotą stojącą u ich progu jest sama Bogini Matka. Jeśli tak, wiele wskazuje na to, że to właśnie ta postać odpowiada za stworzenie pierwszego Hulka i wszystkich następnych. Zobaczcie sami:

Immortal Hulk: Time of Monsters #1 - plansze

Nie jest jednak do końca pewne, kto stoi w Zielonych Drzwiach. Trop z Boginią Matką może okazać się błędny; pojawiają się bowiem głosy, że postacią w nich widoczną jest One Below All, wszechpotężny antagonista serii Immortal Hulk, przeciwieństwo uznawanego za marvelowskiego Boga One Above All.

Zobacz także: Spoilery Spoilery

Zeszyt Immortal Hulk: Time of Monsters #1 zadebiutuje w USA 19 maja.