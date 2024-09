Supergirl – tak będzie wyglądała Milly Alcock w superbohaterskiej roli. Zachwyci fanów?

DC

Milly Alcock ma zadebiutować w roli Supergirl w przyszłorocznym filmie o Supermanie. Aktorki jednak nie zauważono na planie nadchodzącej produkcji o Człowieku ze stali. Swoją superbohaterską przygodę będzie kontynuować w Supergirl: Woman of Tomorrow, do której zdjęcia mają rozpocząć się w styczniu 2025 roku. Młoda gwiazda po raz pierwszy pojawiła się publicznie od długich miesięcy na odbywającym się właśnie US Open 2024. Podczas turnieju w tenisa zrobiono aktorce zdjęcie, które prezentuje jej nowy wygląd. Uwagę zwracają przede wszystkim długie blond włosy, które dają nam przedsmak tego, co zobaczymy w obu filmach z nowego uniwersum DC.

Supergirl: Woman of Tomorrow - Milly Alcock w nowej fryzurze

Supergirl: Woman of Tomorrow – co wiemy o filmie?

Jest to historia Kary Zor-El, czyli kuzynki Kal-Ela (w tej roli David Corenswet), która po wielu latach powraca na wielki ekran. Supergirl miała swój film w 1984 roku. Za kamerą nowej produkcji stoi Craig Gillespie, znany choćby z nagradzanego dramatu Jestem najlepsza. Ja, Tonya. Przygody superbohaterki są częścią budowanego uniwersum DCU, za sterami którego stoją James Gunn oraz Peter Safran.

Supergirl ma być inną bohaterką, niż jej poprzednie ekranowe wcielenia. Historia będzie inspirowana komiksem Toma Kinga pod tym samym tytułem. Ostatnie doniesienia sugerują, że w filmie ma pojawić się popularny antybohater Lobo, którego ma zagrać Jason Momoa.

Supergirl: Woman of Tomorrow - premiera 26 czerwca 2026 roku.

