Hardkorowa, odważna i zabawna. Taka będzie nowa Supergirl

Ana Nogueira udzieliła Variety wywiadu, w którym opowiedziała o swoim podejściu do postaci Supergirl. Jaka będzie Dziewczyna ze Stali? Zapowiada się na kompletne przeciwieństwo Clarka.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Ana Nogueira 
DCU Supergirl: Woman of Tomorrow
Superman - Supergirl - zdjęcie z filmu fot. materiały prasowe
Superman Jamesa Gunna to pierwszy aktorski film należący w całości do DCU. Kolejna w kolejce jest Supergirl: Woman of Tomorrow, która pojawiła się w jednej scenie pod koniec filmu z Davidem Corenswetem w roli głównej. Ana Nogueira została wyznaczona do napisania scenariusza, a James Gunn niejednokrotnie chwalił jej starania. Nie bez powodu scenarzystka została wyznaczona też do pracy nad filmem o Wonder Woman i Teen Titans. Jaka będzie kinowa Supergirl? Czeka nas coś kompletnie nowego.

W Avengers: Doomsday jest Spider-Man - tylko który? Reżyserzy mogli też zapowiedzieć giganta Marvela

Bardzo istotnym wątkiem dla nowej Supergirl będzie fakt, iż widziała ona zniszczenie swojego domu. To stworzyło u niej traumy, które będzie musiała przepracować.

Widziała, jak Krypton został całkowicie zniszczony. Nie potrafiłam sobie stworzyć w głowie postaci, która byłaby ciągle radosna.

Pomogła w tym seria komiksów z tą heroską w roli głównej autorstwa Toma Kinga i Bilquisa Evely'ego.

To było bardziej hardkorowe, odważne i zabawne. Kiedy to przeczytałam, to powiedziałam sobie: "Oto moja Supergirl".

Wygląda na to, że zobaczymy zatem klasyczną Supergirl, która będzie stanowić przeciwwagę dla radosnego i pełnego nadziei Supermana. To postać bardziej naznaczona przeszłością, straumatyzowana i radząca sobie na różne sposoby z przeszłością.

Źródło: comicbookmovie.com

