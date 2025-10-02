Hardkorowa, odważna i zabawna. Taka będzie nowa Supergirl
Ana Nogueira udzieliła Variety wywiadu, w którym opowiedziała o swoim podejściu do postaci Supergirl. Jaka będzie Dziewczyna ze Stali? Zapowiada się na kompletne przeciwieństwo Clarka.
Superman Jamesa Gunna to pierwszy aktorski film należący w całości do DCU. Kolejna w kolejce jest Supergirl: Woman of Tomorrow, która pojawiła się w jednej scenie pod koniec filmu z Davidem Corenswetem w roli głównej. Ana Nogueira została wyznaczona do napisania scenariusza, a James Gunn niejednokrotnie chwalił jej starania. Nie bez powodu scenarzystka została wyznaczona też do pracy nad filmem o Wonder Woman i Teen Titans. Jaka będzie kinowa Supergirl? Czeka nas coś kompletnie nowego.
Bardzo istotnym wątkiem dla nowej Supergirl będzie fakt, iż widziała ona zniszczenie swojego domu. To stworzyło u niej traumy, które będzie musiała przepracować.
Pomogła w tym seria komiksów z tą heroską w roli głównej autorstwa Toma Kinga i Bilquisa Evely'ego.
Wygląda na to, że zobaczymy zatem klasyczną Supergirl, która będzie stanowić przeciwwagę dla radosnego i pełnego nadziei Supermana. To postać bardziej naznaczona przeszłością, straumatyzowana i radząca sobie na różne sposoby z przeszłością.
