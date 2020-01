Supergirl - zdjęcia z kolejnego odcinka serialu. Winn w superbohaterskim stroju

26 stycznia na antenie stacji The CW zadebiutuje 11. odcinek 5. sezonu serialu Supergirl. Został on zatytułowany Back From the Future - Part One. W nim tytułowa bohaterka będzie musiała uporać się z naśladowcą znanego już z serialu antagonisty, Toymana. Jednak najważniejszym wydarzeniem epizodu jest powrót Winna z przyszłości, dawno niewidzianego przyjaciela Supergirl. W sieci pojawiły się zdjęcia promujące ten epizod. Możemy na nich zobaczyć między innymi Winna w swoim superbohaterskim stroju. Są one dostępne w poniższej galerii.

W obsadzie odcinka znajdują się między innymi Melissa Benoist, Jeremy Jordan, Chyler Leigh, Nicole Maines oraz Jesse Rath. Epizod wyreżyserował David Harewood.