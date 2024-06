Weteran Saturday Night Live w Supermanie. Zagra kolegę Clarka z Daily Planet?

fot. Dana Edelson/NBC

Jak donosi The Hollywood Reporter, Beck Bennett jest częścią obsady Supermana w reżyserii Jamesa Gunna. Potwierdzono to, o czym spekulowano 4 czerwca, gdy pojawiło się zdjęcie obsady w mediach społecznościowych, na którym Bennett się znajdował.

Superman - kogo gra Beck Bennett?

Według THR zagra ważnego reportera w Daily Planet, czyli w miejscu, w którym pracują Clark Kent i Lois Lane. Na podstawie zdjęcia z planu, na którym Bennett jest z charakterystycznym wąsem, wiele osób wywnioskowało, że najpewniej gra on znanego z komiksów Steve'a Lombarda. Jest on reporterem zajmującym się sportem w Daily Planety. Znany jest z pewnej siebie i aroganckiej osobowości. Jako były zawodowy futbolista zawsze wprowadzał do redakcji mentalność pewnego siebie sportowca. Często robił różne psikusy Clarkowi. DC Studios i James Gunn nie skomentowali tej informacji.

https://x.com/DCU_Updates/status/1797988312260747588

https://x.com/DCU_Updates/status/1797992712760856779

Przypomnijmy, że w Daily Planet zobaczymy też Jimmy'ego Olsena (Skyler Gisondo) oraz redaktora naczelnego Perry'ego White'a (Wendel Pierce). W tytułową rolę wciela się Dave Corenswet.

Prace na planie trwają. Superman pojawi się na ekranach kin 11 lipca 2025 roku.