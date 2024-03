Superman - film miał powstać jeszcze za czasów DCEU. James Gunn porównuje go do Batmana z Robertem Pattinsonem

fot. Warner Bros.

Reklama

Fani komiksów DC wyczekują nowej produkcji z Człowiekiem ze stali w roli głównej, która ma być początkiem nowego, kinowego uniwersum o nazwie DCU i pod kierownictwem Jamesa Gunna oraz Petera Safrana, z czego pierwszy z nich jest również reżyserem tego projektu. W rolę Clarka Kenta wcieli się David Corenswet, a z okazji urodzin postaci zaprezentowano skrawek jego nowego kostiumu, a konkretnie logo. Chociaż szczegóły są na razie ukrywane, a plan zdjęciowy rozpoczął się dopiero niedawno, James Gunn co jakiś czas dzieli się pewnymi nowinkami. Tym razem podzielił się wiadomością o tym, że jego film o Supermanie początkowo powstawał jako osobna historia, podobnie do Batmana z Robertem Pattinsonem. Do stworzenia filmu o Supermanie został zatrudniony w 2022, jeszcze przed podjęciem decyzji o stworzeniu DCU, czyli nowego kinowego uniwersum dla postaci z komiksów.

Odpowiedzi reżysera były zdawkowe, dlatego ciężko powiedzieć jak wyglądał plan na tę produkcję. Z jego wcześniejszych wypowiedzi można jednak uznać, że wcale nie zamierzał wykorzystać Henry'ego Cavilla przy swojej wersji Człowieka ze stali.

Superman - opis fabuły

Serwis Collider na podstawie informacji z Production Weekly potwierdził szczegóły dotyczące fabuły nowego filmu o Supermanie:

Superman, młody reporter z Metropolis, wyrusza w podróż, aby pogodzić swoje kryptońskie dziedzictwo z ludzkim wychowaniem jako Clark Kent.

W obsadzie znajduje się David Corenswet, Rachel Brosnahan, Isabela Merced, Edi Gathegi, Nathan Fillon, Anthony Carrigan, Gabriela de Faría, Sara Sampaio, Skyler Gisondo, Nicholas Hoult, Wendell Pierce.