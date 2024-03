Superman - tak będzie wyglądać strój Człowieka ze stali? Nowa grafika

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

29 lutego 2024 roku rozpoczęły się zdjęcia na planie Supermana, flagowego tytułu DCU, które ma być nowym otwarciem dla kinowego uniwersum z postaciami z komiksów DC. To wtedy też, przy okazji kolejnych już urodzin postaci Supermana, James Gunn podzielił się z fanami pierwszym, bardzo szczątkowym zdjęciem, które ukazywało kostium herosa. Fani od razu dopatrzyli się nawiązań w kształcie symbolu do serii komiksów Kingdome Come Marka Waida i Alexa Rossa, ale na wiele pytań nie dostali odpowiedzi. Jednym z takich pytań jest to, czy Superman z powrotem będzie nosić charakterystyczne szorty?

Superman - jak będzie wyglądać strój bohatera?

Rzetelny i wiarygodny scooper, MyTimeToShineHello, podzielił się w serwisie X (wcześniej Twitter) obrazkiem, który ma wskazywać na to, jak będzie się prezentować ostatecznie strój przywdziany przez Davida Corensweta. Nie jest to nowa ilustracja, a raczej prototyp, którym kierowano się podczas produkcji filmu, by jak najlepiej urzeczywistnić wizję Jamesa Gunna na strój bohatera. Niektórzy dopatrują się tu nawiązań do komiksów z The New 52. Obrazek nadal należy traktować jako plotkę.

https://twitter.com/MyTimeToShineH/status/1765763799385006405

Superman - opis fabuły

Serwis Collider na podstawie informacji z Production Weekly potwierdził szczegóły dotyczące fabuły nowego filmu o Supermanie:

Superman, młody reporter z Metropolis, wyrusza w podróż, aby pogodzić swoje kryptońskie dziedzictwo z ludzkim wychowaniem jako Clark Kent.