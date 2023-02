Superman: Legacy - fani obsadzili nową Lois Lane. Ten casting to petarda

Fot. DC COMICS

Fani obsadzili nową Lois Lane do filmu Superman: Legacy, która mogłaby stanąć u boku młodego Człowieka ze Stali w DCU. To aktorka znana z Riverdale. Zobaczcie, jak bardzo przypomina postać z komiksów DC.

James Gunn ogłosił pierwszy rozdział DCU o nazwie Gods and Monsters. Potwierdził też jakie projekty wejdą w skład uniwersum. Wśród nich jest Superman: Legacy, ale także takie filmy jak The Authority, The Batman 2 i Supergirl: Woman of Tomorrow, a także seriale, w tym Booster Gold i Lanterns. Choć wielu aktorów musiało pożegnać się z uniwersum, w tym Henry Cavill, to Viola Davis nadal będzie wcielać się w Amandę Waller.

Superman: Legacy - fani obsadzili nową Lois Lane

Użytkownik Blue_Robin_04 w serwisie Reddit zaproponował kandydaturę Camili Mendes do roli Lois Lane. Jak widać, aktorka wygląda bardzo podobnie do wersji postaci z DC Animated Universe.

Camila Mendes grała w Riverdale, ale także w takich filmach jak Do Revenge i Groźne kłamstwa.

Co sądzicie o tym fanowskim castingu? Camila Mendes pasuje do roli Lois Lane? Dajcie znać w komentarzu.