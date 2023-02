Superman: Legacy i The Brave And The Bold - w jakim wieku będą Batman i Człowiek ze Stali?

Fot. DC COMICS

Superman: Legacy i The Brave And The Bold to filmy wchodzące w skład DCU. Restart uniwersum oznacza nowych aktorów w roli znanych superbohaterów. Największą ciekawość wzbudzają z pewnością castingi na Supermana i Batmana, którzy są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych herosów.

Wcześniej mówiono, że tym razem superbohaterowie będą w innym wieku, niż wcześniej. O ile u Batmana miałaby być to niewielka różnica, to Superman miał być znacznie młodszy. James Gunn na Twitterze postanowił jednak trochę sprostować sytuację.

DCU - w jakim wieku będą Batman i Superman?

Gdy fan spytał go, czy aktor grający Mrocznego Rycerza będzie po trzydziestce, szef DC odpowiedział, że jeszcze nie został obsadzony.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1626578105258344448

To wywołało zaskoczenie: inny fan był pewien, że nowy Superman będzie miał 25 lat. James Gunn powiedział na to, że jest to ciągle powtarzane, ale nigdy nic takiego nie powiedział, po czym rozwinął myśl:

Ludzie spekulują na temat wieku ich obu. Wszystko, co kiedykolwiek powiedział na ten temat, to to że Superman jest młodszy niż po czterdziestce, a Batman MOŻE BYĆ kilka lat starszy niż Superman.

https://twitter.com/MiguelV1504/status/1626710815721111553

