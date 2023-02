DCU - Nightwing i Red Hood pojawią się w nowym Batmanie? James Gunn droczy się z fanami

Źródło: DC

James Gunn i Peter Safran ogłosili pierwsze projekty, które otworzą rozdział nowego DCU zatytułowany "Bogowie i potwory". Na ten moment ogłoszono dziesięć projektów filmowych i serialowych, a teraz Gunn zdradza, że wśród nich pojawią się dobrze znani fanom bohaterowie.

Jame Gunn na swoim Instagramie odpowiedział na ankietę dotyczącą tego, które postacie najbardziej chcieliby zobaczyć fani w nowych ogłoszonych projektach. Z pierwszej dziesiątki wyników - Nightwing, Marsjanin Łowca, Lobo, Brainiac, Deathstroke, Red Hood, Zatanna, The Court of Owls, Mister Freeze, i John Constantine - Gunn zdradził, że aż piątka z nich pojawi się w planowanych projektach.

Oczywiście w tym momencie nie wiadomo, kim mogą być te postacie i czy zadebiutują w swoim własnym solowym projekcie, czy też w jednym z już zapowiedzianych tytułów. Wiemy, że w filmie The Brave and the Bold pojawią się inni członkowie Bat-rodziny, więc to może oznaczać dobre wieści dla Nightwinga i Red Hooda. Gwiazda Aquamana, Jason Momoa, może faktycznie zadebiutować jako Lobo, co od dawna jest elementem pogłosek. Co z pozostałą dwójką? Być może Marsjanin pojawi się w jakiejś mniejszej roli w jednym z projektów, ale bardzo trudno jest pozostałych bohaterów jednoznacznie powiązać z jakimś tytułem. Pamiętajmy jednak, że nie wszystko jeszcze zostało ogłoszone.

DCU - ogłoszone projekty

Creature Commandos - serial animowany