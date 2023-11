Supergirl: Woman of Tomorrow - film ma scenarzystkę. James Gunn komentuje

Źródło: DC

Reklama

Ana Nogueira oficjalnie tworzy scenariusz do filmu Supergirl: Woman of Tomorrow. Jest to powrót scenarzystki do Supergirl, bo pierwotnie poprzednie władze DC zatrudniły ją w 2022 roku do stworzenia spin-offa Flasha o tej postaci. Gdy James Gunn i Peter Safran przejęli DC Studios, skasowali ten projekt. Nogueira nie ma doświadczenia jako scenarzystka, ponieważ do tej pory była aktorką.

Supergirl - co z Saschą Calle?

Sascha Calle zagrała tę postać w filmie Flash, ale odniósł on globalną klapę. Według Deadline jej powrót do tej roli jest mało prawdopodobny, bo została ona obsadzona przez poprzednie władze. Jednakże na ten moment ta informacja nie została potwierdzona, ani zdementowana przez Jamesa Gunna.

Scenarzystkę potwierdził w mediach społecznościowych James Gunn, nazywając jej gotowy tekst oparty na komiksie Woman of Tomorrow genialnym. Potwierdził też, odpowiadając na komentarze, że obecnie szukają reżysera filmu Supergirl.

Supergirl: Woman of Tomorrow - data premiery iest znana. Pierwszy film uniwersum, czyli Superman: Legacy