Superman został odsunięty od działań Ligi Sprawiedliwości. Jaki jest powód?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

W Stanach Zjednoczonych zadebiutował zeszyt Action Comics #1035. Dla niektórych czytelników może być on naprawdę zaskakujący: Superman został w nim bowiem odsunięty od najbliższych działań Ligi Sprawiedliwości. Członkowie drużyny mieli jednak dobry powód, aby zdecydować się na takie posunięcie.

Donosiliśmy już Wam o tym, że Człowiek ze Stali postanowił przejąć, a następnie ukryć Fragment Genezy - potężny artefakt, który trafił na Ziemię w tym samym statku, którym na naszą planetę przybyli uchodźcy z Kryptona. Rzecz w tym, że działanie to doprowadziło do konfliktu zarówno z królestwem Atlantydy (to na terenie podmorskiego państwa znajdował się artefakt), jak i z rządem Stanów Zjednoczonych.

W nowym komiksie cała Liga Sprawiedliwości przybyła do Fortecy Samotności, aby poinformować Supermana, że w najbliższym czasie nie może być on członkiem grupy. Drużyna chce bowiem zadbać o dobre relacje ze światowymi rządami, a ukrywanie przez Kal-Ela Fragmentu Genezy Batman ocenił jako "lekkomyślne". Zobaczcie sami:

Action Comics #1035 - plansze

Sam Superman nie miał większego problemu z decyzją pozostałych członków Ligi. Teraz chce on wyruszyć na rządzoną przez Mongula planetę Warworld - zwróćmy uwagę, że herosi życzą kompanowi powodzenia w trakcie tej misji.