Superman & Lois - główny bohater zmierzy się z Lexem Luthorem... z innego świata?

Superman & Lois to kolejny projekt serialowy przygotowywany przez The CW, który wejdzie w skład Arrowverse. Produkcja opowie oczywiście o losach tytułowych postaci, które w uniwersum grają odpowiednio Tyler Hoechlin oraz Elizabeth Tulloch. W postać Lexa Luthora w uniwersum seriali The CW, wciela się Jon Cryer. Nowe pogłoski wskazują jednak, że nie ten Luthor będzie wrogiem tytułowego duetu.

Na razie fabuła serialu trzymana jest w tajemnicy, ale pojawiły się wcześniej doniesienia, że w pierwszym odcinku w postać przeciwnika wcieli się Wolé Parks. W sieci spekulowano odnośnie tego, którą znaną z komiksów postać sportretuje aktor. Ostatecznie jednak może dojść do sytuacji, której żaden z fanów nie mógł przewidzieć.

Według The Illuminerdi, Parks ma wcielić się w alternatywny wizerunek Lexa Luthora z innego uniwersum. The CW nie chciało angażować do serialu Jona Cryera w roli Luthora, ponieważ jest on bardziej związany z postacią Supergirl. Chciano zatem mieć postać Luthora, ale przy okazji będącego nowym otwarciem dla Supermana oraz widzów. Informacje te należy traktować jednak na razie w kategoriach plotek.

Premiera serialu w 2021 roku na The CW.