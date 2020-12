Superman & Lois - nowy aktor w roli Morgana Edge'a w serialu

Źródło: The CW

W 3. sezonie serialu Supergirl w rolę antagonisty Morgana Edge'a wcielił się Adrian Pasdar. Ta postać powróci w produkcji Superman & Lois, jednak zobaczymy w tej roli innego aktora. The CW dokonało recastingu złoczyńcy i tym razem wcieli się w niego Adam Rayner. Według opisu postaci Edge jest inteligentnym, elokwentnym i pełnym pasji potentatem, który doszedł do wszystkiego sam. Jego wrodzona zdolność do motywowania jest środkiem do jego sukcesu i śmierci innych.

W obsadzie produkcji już znajdują się między innymi Tyler Hoechlin, Elizabeth Tulloch, Jordan Elass i Alexander Garfin.

W serialu po latach zmagań z najeźdźcami z kosmosu, złoczyńcami z supermocami i demonicznymi miliarderami, Clark Kent aka Superman i jego ukochana, dziennikarka Lois Lane, postanawiają przeprowadzić się do Smallville, aby zmierzyć się ze swoim największym do tej pory zadaniem - byciem rodzicami. Po powrocie do miasteczka, aby zająć się rodzinną farmą, Clark i Lois ponownie spotykają pierwszą miłość Kenta, Lanę Lang i jej męża strażaka, Kyle'a.

Superman & Lois - premiera serialu w styczniu 2021 roku.