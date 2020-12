Superman & Lois - pierwsze spojrzenie na nowy strój Tylera Hoechlina jako Superman

THe CW

Superman & Lois to kolejny projekt serialowy przygotowywany przez The CW, który wejdzie w skład Arrowverse. Produkcja opowie oczywiście o losach tytułowych postaci, które w uniwersum grają odpowiednio Tyler Hoechlin oraz Elizabeth Tulloch.

W serialu po latach zmagań w Metropolis z wszelkiej maści przestępcami od demonicznych miliarderów po najeźdźców z kosmosu, Clark Kent aka Superman i jego ukochana Lois Lane postanawiają przeprowadzić się do Smallville, aby zmierzyć się ze swoim największym do tej pory zadaniem - byciem rodzicami. Do sieci trafiło pierwsze oficjalne zdjęcie przedstawiające Tylera Hoechlina w nowym kostiumie. Zobaczcie:

THe CW

Zobacz także:

Serial zadebiutuje na The CW w 2021 roku.