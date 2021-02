Superman & Lois - pojawiły się recenzje pierwszego odcinka. Czy to udany początek?

Superman i Lois to kolejny projekt serialowy przygotowywany przez The CW, który wejdzie w skład Arrowverse. Produkcja opowie oczywiście o losach tytułowych postaci, które w uniwersum grają odpowiednio Tyler Hoechlin oraz Elizabeth Tulloch.

Na tydzień przed premierą serialu w The CW, znalazło się pierwszych osiem recenzji produkcji w serwisie Rotten Tomatoes. Na ten moment wynik pozytywnych recenzji pokazuje 89%, zatem jest to jeden z najlepiej ocenianych seriali wchodzących w skład Arrowverse. Warto jednak pamiętać, że pod uwagę brany był tylko odcinek pierwszy.

Russ Burlingame z ComicBook.com przyznał serialowi pięć gwiazdek na pięć, zauważając, że serial wizualnie i stylistycznie prezentuje się zupełnie inaczej od innych produkcji DC i The CW. Według niego świetnie wypada główny duet bohaterów. Hoechlin i Tulloch tworzą między sobą bardzo ciekawą relację, ale też świetnie wypadają w kontaktach z dziećmi oraz mieszkańcami Smallville.

Inni krytycy zwracają w swoich recenzjach uwagę na świetne wprowadzenie widzów do historii oraz eksplorowanie w ciekawy sposób perypetie rodziny Kentów. Główni bohaterowie mają mieć wreszcie okazje do grania ciekawszych wątków, niż było to przy okazji ich występów we wcześniejszych produkcjach Arrowverse. Podkreślane są szczere emocje w pierwszym odcinku i kinowa jakość, która pozwoli na pewno w przyszłości na godne prezentowanie Supermana na małym ekranie. Jest jednak jedna negatywna recenzja, która zwraca uwagę na zbyt dużą rozbieżność między byciem w Arrowverse i zbyt mocnym inspirowaniem się stylem Zacka Snydera.

fot. The CW

W serialu po latach zmagań w Metropolis z wszelkiej maści przestępcami od demonicznych miliarderów po najeźdźców z kosmosu, Clark Kent aka Superman i jego ukochana Lois Lane postanawiają przeprowadzić się do Smallville, aby zmierzyć się ze swoim największym do tej pory zadaniem - byciem rodzicami.

Zobacz także:

Premiera serialu 23 lutego na The CW. Widzowie w Polsce zobaczą dzień później na HBO GO.