Usunięte sceny i zabawne momenty z planu Supermana. James Gunn udaje hejtujące małpy
Superman Jamesa Gunna króluje w HBO Max. Z tej okazji opublikowano dwie usunięte sceny z filmu, a także zapis wpadek i śmiesznych momentów uchwyconych w trakcie kręcenia zdjęć.
Superman to duży sukces, który zagwarantował DCU Jamesa Gunna dalszy rozwój. Produkcja już jakiś czas temu trafiła do serwisów VOD, gdzie była dostępna do wypożyczenia i kupienia, a od niedawna jest dostępna w ramach subskrypcji HBO Max. Wyniki oglądalności wskazują, że zainteresowanie tą produkcją nie słabnie, a fani polubili nowego Człowieka ze stali w wykonaniu Davida Corensweta.
Guillermo del Toro: TOP 10 filmów. Hellboy nisko, Blade II poza rankingiem, a króluje... bajka
Usunięte sceny i śmieszne momenty z Supermana
Jeśli nadal Wam mało i chcielibyście zobaczyć usunięte sceny z filmu Jamesa Gunna, to jest to już możliwe. Dwie z nich pojawiły się w sieci i są dość poruszające. Jedna z nich dotyczy Clarka i Lois. Możecie je zobaczyć poniżej:
Opublikowano też oficjalny gag reel, a zatem parominutowy zbiór zabawnych wpadek i śmiesznych momentów z procesu powstawania filmu. To poniżej zobaczycie m.in. Jamesa Gunna udającego małpy hejtujące Supermana. Widać, że ekipa produkcyjna i obsada dobrze się bawili w trakcie zdjęć.
Najlepsze stroje Supermana [RANKING]
Źródło: comicbookmovie.com
