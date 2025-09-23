Usunięte sceny i zabawne momenty z planu Supermana. James Gunn udaje hejtujące małpy

fot. materiały prasowe

Superman to duży sukces, który zagwarantował DCU Jamesa Gunna dalszy rozwój. Produkcja już jakiś czas temu trafiła do serwisów VOD, gdzie była dostępna do wypożyczenia i kupienia, a od niedawna jest dostępna w ramach subskrypcji HBO Max. Wyniki oglądalności wskazują, że zainteresowanie tą produkcją nie słabnie, a fani polubili nowego Człowieka ze stali w wykonaniu Davida Corensweta.

Usunięte sceny i śmieszne momenty z Supermana

Jeśli nadal Wam mało i chcielibyście zobaczyć usunięte sceny z filmu Jamesa Gunna, to jest to już możliwe. Dwie z nich pojawiły się w sieci i są dość poruszające. Jedna z nich dotyczy Clarka i Lois. Możecie je zobaczyć poniżej:

Opublikowano też oficjalny gag reel, a zatem parominutowy zbiór zabawnych wpadek i śmiesznych momentów z procesu powstawania filmu. To poniżej zobaczycie m.in. Jamesa Gunna udającego małpy hejtujące Supermana. Widać, że ekipa produkcyjna i obsada dobrze się bawili w trakcie zdjęć.

