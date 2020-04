Sweet Tooth - Robert Downey Jr. wyprodukuje serial dla Netflixa

Seria komiksów od Vertigo Comics Sweet Tooth autorstwa Jeffa Lumiere'a zostanie opracowana jako serial. Kilka lat temu było o tym projekcie głośno, gdy Hulu zamówiło pilota produkcji, jednak od tamtej pory nie usłyszeliśmy nic nowego o serialu. Daniel Richtman, zwykle bardzo dobrze poinformowany w sprawach hollywoodzkich produkcji dziennikarz twierdzi, że projekt przejął Netflix. Za produkcję serialu mają odpowiadać Robert Downey Jr. oraz jego żona, Susan. Showrunnerami produkcji zostali Beth Schwartz oraz Jim Mickle.

Bohaterem komiksowego oryginału jest Gus, hybryda chłopca i jelenia. Opuszcza on swój dom i wyrusza w podróż, aby odnaleźć świat spustoszony przez kataklizm. Gus łączy siły z rodziną hybryd oraz ludzi, aby odkryć, co stoi za tą apokalipsą. Jednak tym sposobem trafia w sam środek spisku, który zmusi go do zakwestionowania własnego istnienia.