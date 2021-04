Świat Mroku doczeka się filmowej franczyzy. Rozwiną ją twórcy Wiedźmina i Nowego początku

fot. materiały prasowe

Świat Mroku, uniwersum znane z gier RPG, zostanie rozwinięte w filmową i telewizyjną franczyzę. Za projekt odpowiedzialni będą nominowany do Oscara scenarzysta Eric Heisserer (Nowy początek), producentka i scenarzystka Christine Boylan, stojąca za Wiedźminem Netflixa firma Hivemind oraz Paradox Interactive.

Do Świata Mroku oprócz gier wideo należą m.in. gry planszowe, komiksy, oraz powieści. Jest to świat, który łączy w sobie elementy horroru, science fiction oraz fantasy. Protagonistami są potwory, które znalazły się w złożonych moralnie sytuacjach. Uniwersum to zamieszkiwane jest m.in. przez wampiry, wilkołaki, duchy czy demony.

Świat Mroku to złożone, różnorodne i inkluzywne uniwersum. Zawsze przywiązywano wagę do tego, by uwzględniać protagonistów i antagonistów różnej płci i rasy, przyciągając przez to zróżnicowanych graczy. To społeczność, w którym mile widziane są kobiety i osoby LGBTQI. Jesteśmy dumni, że możemy te historie powołać do życia – powiedział Heisserer.

Eric Heisserer dodał również, że postępowe uniwersum Świata Mroku wydaje się być następnym krokiem dla gatunku.