Smartwatch Galaxy Watch5 w inteligentnym ekosystemie Samsunga

Razem tworzą spójne ekosystemy współpracujących ze sobą urządzeń, które dbają nie tylko o naszą produktywność, ale także o samopoczucie i zdrowie w wielu jego aspektach. Próbują pomóc nam w stawaniu się najlepszymi wersjami siebie, a jeżeli nie od razu im się to udaje, to przynajmniej wersjami bardziej świadomymi.

Niedziela wieczór, trzeba się wyspać przed kolejnym tygodniem pracy. Czy smartwatch zapięty na nadgarstku może w tym pomóc? Na pewno może pomóc w pobudce dzięki dyskretnemu alarmowi. Ale nie na tym przecież polega bycie smart. Watch5 potrafi o wiele więcej.

Już po pierwszej nocy ze smartwatchem dowiedziałem się – niestety – że moje chrapanie jest naprawdę donośne. Warto zacząć je kontrolować i udać się do lekarza z tym problemem, bo oprócz niewyspania może mieć też inne negatywne skutki zdrowotne. Na szczęście natlenienie krwi, które zawitało w naszej świadomości na początku pandemii Covid-19, miałem na prawidłowym poziomie. Podobnie jak puls. Ocenę snu możemy szybko przejrzeć na Galaxy Watch5 lub przeczytać obszerniejszy raport na smartfonie w aplikacji.

Pobudka może być jednak o wiele bardziej rozbudowana, jeżeli zaangażujemy do pracy więcej sprytnych urządzeń SmartThings. Wyłączenie alarmu może uruchomić telewizor, zapalić światło, odsłonić rolety. Im więcej inteligentnych urządzeń jest połączonych, tym bardziej imponujące kombinacje można tworzyć.

Ale dość o tym, czas ruszać do pracy. W uszach lądują wygodne Galaxy Buds2 Pro z aktywną redukcją szumów (ANC – active noise cancellation), które skutecznie odcinają mnie od hałasu w metrze i pozwalają spokojnie słuchać muzyki, podcastu lub obejrzeć odcinek serialu czy film na YT na ogromnym ekranie rozkładanego Galaxy Z Fold4. Jeszcze tylko przytknięcie zegarka do terminalu w kawiarni i można siadać do pracy w biurze. Nadal w słuchawkach Galaxy Buds2 Pro, które mają tę niebagatelną zaletę, że nie trzeba wyjmować ich z uszu, gdy ktoś do nas mówi – wbudowane mikrofony rozpoznają mowę, zmniejszają redukcję szumów i przekazują głos rozmówcy wprost do uszu. Trzeba się do tego przyzwyczaić, a i współpracownicy mogą się trochę boczyć, ale taka jest cena postępu na tym wczesnym etapie transhumanizmu.

Galaxy Watch5 i Buds2 Pro pilnują naszego zdrowia i samopoczucia także podczas pracy. Zegarek co godzinę przypomina, żeby się trochę poruszać, a słuchawki sygnalizują, gdy się garbimy. Na szczęście nie jest to Pajączek. Od nas zależy oczywiście, czy posłuchamy naszych sprytnych pomocników. Jest to dobry pretekst, żeby wstać i zrobić sobie herbatę czy kolejną kawę. Z kawą trzeba jednak uważać, bo Galaxy Watch5 potrafi mierzyć ciśnienie. A także poziom stresu, który może wzrosnąć podczas ważnego spotkania.

Nie zapominajmy jednak o Galaxy Z Fold4, który w pracy pozwala wstać z biurowego krzesła, odejść od biurka i popracować w bardziej inspirujących warunkach. Możemy dzięki niemu wygodnie odpisywać na maile czy rozmawiać na jednym z wielu używanych obecnie komunikatorów. Udział w wideokonferencjach nie jest dla niego żadnym wyzwaniem – podobnie jak praca na plikach czy edycja dokumentów. Do Galaxy Z Fold4 można dokupić specjalny pokrowiec, który pozwala postawić go pod naturalnym kątem 55 stopni, a także rysik oraz klawiaturę bezprzewodową. W wielu przypadkach Galaxy Z Fold4 zwalnia nas z konieczności noszenia przy sobie laptopa – czy w ogóle brania laptopa w podróż służbową, bo dzięki szybkości działania i obsłudze wielu okien potrafi go skutecznie zastąpić.

Lunch to okazja do zrobienia kilku zdjęć jedzenia. Galaxy Z Fold4 robi je naprawdę niesamowicie – kolory są żywe, a detale doskonale widoczne. Spodziewałem się tego po flagowym smartfonie Samsunga. Jego ekran jest stworzony do prezentowania tych zdjęć znajomym. A także do pokazywania znalezionych w sieci memów, których słowne opisywanie zawsze wypada blado. Wystarczy jeden rzut oka, żeby wywołać uśmiech. Fold4 pozwala prezentować zdjęcia i memy z większej odległości – na dużym ekranie widać je znakomicie, nie trzeba nawet przekazywać sobie telefonu.

Po pracy Galaxy Watch5 to wierny kompan treningowy – bez względu na to, jaki sport uprawiamy. Pomoże śledzić i synchronizować z aplikacjami w telefonie każdą naszą aktywność. Od zwykłych spacerów po zaawansowane treningi biegowe czy kolarskie. Na czas wysiłku fizycznego na wyświetlaczu warto ustawić sobie tarczę treningową, a w zanadrzu mieć kilka innych na różne okazje. Ich zmiana poprzez aplikację na smartfonie trwa kilka sekund, a kompletnie odmienia wygląd urządzenia.

Podczas treningu Galaxy Watch5 dzięki licznym czujnikom mierzy nasz wysiłek z dokładnością, która kiedyś nie śniła się zawodowcom. Nawet obserwowanie tętna daje poczucie satysfakcji, gdy po kilku dniach czy tygodniach treningu okazuje się, że ten sam wysiłek nie podnosi już tak tętna, jak na początku drogi dbania o siebie. Watch5 pokazuje też przybliżony licznik kalorii, jakie spalamy w ciągu dnia, co pomaga zbilansować dietę, jeżeli chcemy schudnąć lub nabrać masy. Mierzy także skład organizmu z podziałem na kości, mięśnie, tłuszcz i wodę. Tu także przyjemnie jest obserwować zmiany, jakie zachodzą, gdy staramy się prowadzić zdrowszy tryb życia. Osiąganie celów jest łatwiejsze, gdy widzimy efekty naszej pracy, a dodatkowo jesteśmy chwaleni przez nasze inteligentne urządzenia i aplikacje.

Wieczorem urządzenia Galaxy dostosowują się do naszego rytmu i automatycznie zmniejszają natężenie niebieskiego światła na wyświetlaczach, żeby ułatwić nam zasypianie. Bo choć eksperci nakłaniają nas do wyciszenia i wcześniejszego odłożenia urządzeń elektronicznych, to i tak wiadomo, że przed snem trzeba jeszcze ostatni raz rzucić okiem na ekran smartfona lub chociaż smartwatcha.

Zastosowań inteligentnego ekosystemu Galaxy złożonego z blisko współpracujących ze sobą sprytnych urządzeń jest tyle, ilu użytkowników. Możliwości dostosowania konfiguracji do własnych potrzeb jest bez liku, a wszystko działa bardzo szybko i sprawnie. Warto przysiąść i ustawić sobie dzień z urządzeniami Galaxy, bo to w natłoku bombardujących nas zewsząd informacji pozwalają nam oszczędzać czas i dbać o to, co najważniejsze – zdrowie.