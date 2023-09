Święto ognia - wzruszający i pełen humoru zwiastun. To nowy film reżyserki Zupy Nic

Fot. Materiały prasowe

Wreszcie opublikowano oficjalny zwiastun filmu Święto ognia. To ekranizacja książkowego bestsellera Jakuba Małeckiego o tej samej nazwie, a także najnowszy projekt Kingi Dębskiej, autorki takich hitów jak Moje córki krowy i Zupa nic. Zobaczcie sami, jak zapowiada się produkcja. Dajcie znać, czy zamierzacie wybrać się na seans do kina!

Święto ognia - fabuła

Anastazja ma 20 lat, jest uzależniona od komiksów, gorącej czekolady i zakochana w chłopaku z sąsiedztwa. Gdyby tylko mogła, porwałaby go na randkę albo na koniec świata. Niestety to tylko marzenia, bo od dziecka jest przykuta do wózka, a z otoczeniem porozumiewa się za pomocą specjalnego programu. Mimo wszystkich ograniczeń Nastka nie traci pogody ducha, a optymizmem zaraża wszystkich. Najlepszą relację ma z nią starsza siostra Łucja – wschodząca gwiazda Baletu Narodowego, która właśnie stanęła u progu wielkiej kariery. Anastazję samotnie wychowuje ojciec Poldek. Wkrótce życie całej trójki wkroczy w nowy etap, kiedy do ich drzwi zapuka przebojowa sąsiadka z naprzeciwka – Józefina. To za jej sprawą Anastazja i jej bliscy odkryją siebie na nowo, a przy okazji staną twarzą w twarz z rodzinną tajemnicą, która aż nazbyt długo czekała na rozwiązanie.

Święto ognia - obsada

W głównych rolach zobaczymy debiutującą studentkę Akademii Teatralnej Paulinę Pytlak i tancerkę Baletu Narodowego Joannę Drabik, którym towarzyszyć będą: Tomasz Sapryk, Kinga Preis, Karolina Gruszka, Katarzyna Herman i Mariusz Bonaszewski.

Święto ognia - premiera 6 października tylko w kinach.