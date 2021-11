Sylvester Stallone szykuje serial gangsterski z twórcą Yellowstone

fot. Lionsgate

Sylvester Stallone w rozmowie z portalem Joblo zdradził, że pracuje nad serialem gangsterskim z Taylorem Sheridanem (twórca hitu Yellowstone). Twierdzi również, że w ekipie są ludzie odpowiedzialni za hit Rodzina Soprano, ale nazwisk nie wyjawił.

Zdradził natomiast szczegóły fabuły. Stallone wcieli się w gangstera, który wychodzi po 25 latach z więzienia. Udaje się do Oklahomy, aby stworzyć nową organizację przestępczą. Świat jednak się zmienił i wszyscy w zachowują się według niego jak kowboje. Zapowiada, że w klimacie będzie przypominać film Dorwać małego, ale ma w tym być więcej powagi i pazura.

- Pomyślałem, że będzie to interesujące, by zagrać faceta, który udaje się tam, by stworzyć mafię, ale nie jest okrutny ani przerażający. To tak jakby Dorwać małego 25 lat później. Nie mogę się tego doczekać. Wyjdzie z tego coś dobrego. Mamy dobrego showrunnera i wszystko na swoim miejscu.

Wyjawił, że prace na planie mają ruszyć w marcu lub w kwietniu 2022 roku. Projekt jest tworzony dla platform streamingowych, ale jeszcze nie wyjawił, czy podpisali kontrakt z którąś. Pierwszy sezon ma mieć 10 odcinków.