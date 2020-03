Synowie Anarchii - kim była Bezdomna Kobieta? Jej zagadka została rozwiązana

Synowie Anarchii to z całą pewnością jeden z najważniejszych seriali XXI wieku - po 6 latach od swojego zakończenia przynajmniej wśród części fanów zyskał on już status kultowego. Historia tytułowego gangu motocyklowego, w którym młody Jax Teller odkrywa prawdę o śmierci własnego ojca i z czasem rzuca wyzwanie liderowi grupy, którym jest Clay Morrow, zyskała miłośników na całym świecie. Ekranowa opowieść wciąż kryje jednak przed nami kilka zagadek, o które od lat spierają się widzowie. Jedną z nich jest odpowiedź na pytanie o to, kim była tajemnicza Bezdomna Kobieta?

Przypomnijmy, że postać ta pokazywała się w przeróżnych, często najważniejszych momentach na przestrzeni wszystkich 7. sezonów. Nigdy nie wyjawiono jej prawdziwej tożsamości; fani spekulowali więc choćby, że jest to nowe wcielenie Emily Putner, kobiety, która przypadkowo straciła życie w następstwie samobójstwa Johna Tellera. Tego typu domysły były o tyle zasadne, że postać otaczała tajemnicza, nadnaturalna aura.

Teraz jeden z fanów postanowił wprost zapytać Kurta Suttera o całą sprawę; chciał on po prostu dowiedzieć się, co tak naprawdę symbolizuje Bezdomna Kobieta. Oto odpowiedź twórcy produkcji:

Ona jest magią, którą przywołuje anarchia, i jednocześnie symbolem śmiertelności, którą sama wygasza. Przynosi wieczne światło i zwiastuje nadejście mroku. Jest Yin i Yang jednocześnie. Jest Alfą i Omertą (omerta to zmowa milczenia w strukturach mafii - przyp. aut.).

Gdy fan dopytywał, czy kobietę możemy traktować jako postać podobną do Chrystusa, Sutter odpowiedział krótkim "Tak".