Nominowany do Oscara Colman Domingo w nowej roli. Zwiastun thrillera Netflixa

Netflix opublikował zwiastun nowego serialu akcji w konwencji thrillera, zatytułowanego Szaleństwo.

Główną rolę gra Colman Domingo, wielokrotnie nagradzany aktor. Rola w filmie Netflixa Rustin przyniosła mu w tym roku jego pierwszą nominację do Oscara. Wcześniej, w 2022 roku zdobył nagrodę Emmy za rolę w hicie HBO Euforia.

Serial stworzyli Stephen Belber i VJ Boyd. Showrunnerem jest Clement Virgo (Chernin Entertainment), a producentami wykonawczymi – Peter Chernin, Jenno Topping i Kaitlin Dahill.

Szaleństwo – zwiastun

Szaleństwo – zdjęcia z serialu

Streamingowy gigant już wcześniej opublikował kilka zdjęć, a dzisiaj również plakat serialu.

Szaleństwo – fabuła, data premiery

Muncie Daniels jest konsultantem politycznym, który został telewizyjnym komentatorem i trochę się zagubił. Bierze dłuższy urlop i wyjeżdża do Poconos, aby napisać książkę. Tam jest jedynym świadkiem morderstwa znanego zwolennika supremacji białych — zbrodni, w którą ktoś próbuje go wrobić. Muncie zostaje zmuszony do ucieczki. Desperacko walcząc o oczyszczenie swojego imienia, musi rozwikłać sekret globalnego spisku, zanim będzie za późno. Po drodze odnawia kontakt z rodziną, znajduje nieoczekiwanych sojuszników i sprzeciwia się dezinformacji w epoce postprawdy.

Serial Szaleństwo zadebiutuje na Netflixie 28 listopada.