Nadchodzi nowy thriller szpiegowski na Netflixie. Są pierwsze zdjęcia i data premiery

Netflix/Ludovic Robert

Netflix zaprezentował zdjęcia z jednej ze swoich najnowszych produkcji – serialu zatytułowanego Black Doves. Brytyjski oddział streamingowego giganta tym razem przedstawi nam thriller szpiegowski osadzony w okresie świątecznym w Londynie. Tytułowe "czarne gołębie" to organizacja szpiegowska, a fabuła będzie śledziła losy jej członków.

W główne role wcielą się Keira Knightley (Duma i uprzedzenie, Piraci z Karaibów) i Ben Whishaw (Paddington, Skyfall). Na ekranie pojawią się również Sarah Lancashire (Happy Valley), Andrew Koji (Warrior), Andrew Buchan (Carnival Row), Adeel Akhtar (Fool Me Once), Tracey Ullman (The Tracey Ullman Show), Finn Bennett (True Detective: Night Country), Luther Ford (The Crown), Kathryn Hunter (Andor, The Tragedy of Macbeth), Sam Troughton (Chernobyl, Mank), Ella Lily Hyland (Fifteen Love, Silent Roar), Adam Silver (The Diplomat, Masters of The Air), Ken Nwosu (Look the Other Way and Run), Gabrielle Creevy (In My Skin, Three Women) oraz Omari Douglas (Rye Lane, It’s A Sin). Za produkcję odpowiada Harry Munday, a reżyserami są Alex Gabassi (The Crown) i Lisa Gunning (The Power).

Data światowej premiery w serwisie Netflix została zapowiedziana na 5 grudnia.

Black Doves – fabuła

Serial Black Doves, którego akcja rozgrywa się w czasie świąt w Londynie, to mocna, dynamiczna i emocjonująca opowieść o przyjaźni i poświęceniu. Główna bohaterka, Helen Webb (Keira Knightley), jest bystrą i rzeczową kobietą, która spełnia się jako żona i matka — a do tego zajmuje się szpiegostwem. Od 10 lat przekazuje polityczne sekrety swojego męża tajemniczej organizacji znanej jako Black Doves, dla której pracuje. Kiedy jej kochanek Jason (Andrew Koji) zostaje zamordowany, jej tajemnicza przełożona Reed (Sarah Lancashire) wzywa dawnego przyjaciela Helen, aby ją chronił. Sam (Ben Whishaw) i Helen usiłują dowiedzieć się, kto i dlaczego zabił Jasona, odkrywając przy tym skomplikowany i sięgający wielu sfer spisek łączący londyński półświatek z nadciągającym kryzysem geopolitycznym.