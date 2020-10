Szef NVIDII: do końca 2020 roku karty GeForce RTX 3080 i i RTX 3090 będą towarem deficytowym

Źródło: NVIDIA

Pod koniec 2020 roku zadebiutują nie tylko Xbox Series X/S oraz PlayStation 5, ofensywę sprzedażową rozpoczyna także NVIDIA z nową linią kart graficznych RTX. Niestety, zainteresowanie tym sprzętem przekracza moce przerobowe fabryk. Problem jest znacznie poważniejszy niż mogłoby się wydawać i nie dotyczy wyłącznie najbardziej perspektywicznych rynków. Szef NVIDII, Jensen Huang, przekazało opinii publicznej, że do końca 2020 roku popyt na karty RTX 3080 oraz RTX 3090 będzie przewyższać ich podaż. Zakup wspomnianych kart będzie sporym wyzwaniem.

O tym, jak dużą popularnością cieszą się nowe układy, najlepiej świadczy to, że modele referencyjne błyskawicznie rozeszły się w przedsprzedaży. Sklepy internetowe sprzedają co prawda karty niereferencyjne, ale te albo dostępne są w modelu przedsprzedażowym, albo dystrybutor nie podaje daty dostawy i uzależnia ją od producenta sprzętu.

Tak duże zainteresowanie kartami RTX 3080 oraz RTX 3090 zbiegło się z debiutem nowej generacji konsol, które obiecują, że na dobre wypromują technologię ray tracingu w czasie rzeczywistym. Nic dziwnego, że pecetowcy tak chętnie rzucili się na modernizację swoich komputerów. Duża popularność tych układów może mieć także związek ze świetnym stosunkiem ceny do jakości. Nowe karty kosztują dokładnie tyle samo, co ich odpowiedniki z poprzedniej generacji, oferując przy okazji zauważalny skok jakości, zwłaszcza w tytułach korzystających z ray tracingu oraz technologii DLSS.

Jensen Huang przyznał, że nawet jeśli firma przewidziałaby aż tak duże zainteresowanie kartami ze strony graczy, prawdopodobnie i tak nie byłaby w stanie zapewnić odpowiedniej podaży. Nowe RTX-y zdaniem Huanga produkowane są przy maksymalnej mocy przerobowej, ale sprzedają się zbyt szybko i fabryki nie są w stanie zapewnić ciągłości dostaw.

To może być jednak dopiero początek problemów z dystrybucją nowych kart. 29 października zadebiutuje tańszy model RTX 3070 wyceniony na 499 $. To on może okazać się najbardziej pożądaną kartą wśród tych graczy, którzy planują zmodernizować komputery z myślą m.in. o graniu w Cyberpunka 2077 z włączonym ray tracingiem. Sytuację na rynku może skomplikować premiera nowych układów graficznych od AMD. 28 października firma zaprezentuje Radeony z linii RX 6000, które mają być bezpośrednią konkurencją dla kart RTX 3000.