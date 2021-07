Szklana pułapka 6 - co z projektem? Producent odpowiada

materiały prasowe

McClane, czyli Szklana pułapka 6 (zakładamy, że taki byłby polski tytuł jak przy poprzednich odsłonach), został ogłoszony w 2015 roku. Miał być jednocześnie sequelem z Brucem Willisem i prequelem z młodszym aktorem grającym tytułowego bohatera. Obie historie miały być opowiadane równolegle i miały być ze sobą powiązane. Niestety, ale nic więcej o filmie się nie dowiemy i go nie obejrzymy, bo producent Lorenzo di Bonaventura odpowiedział wprost podczas rozmowy z portalem Polygon: projekt nie powstanie.

- Interesujący jest fakt, że gdy wpadliśmy na ten pomysł, projekt nie był częścią serii Szklana pułapka. Ostatecznie został przebudowany, by nią być.

Co ciekawe, jak podaje Polygon to nie jest pierwsza sytuacja, gdy jakiś pomysł zostaje zmieniony w Szklaną pułapkę. Film Szklana pułapka 2 był oparty na książce 58 Minutes autorstwa Waltera Wagera. Studio 20th Century Fox zatrudniło Stevena E. de Souzą, by wpisał w tę opowieść Johna McClane'a. Podobnie było z kontynuacją zatytułowaną Szklana pułapka 3, która najpierw była oryginalnym pomysłem, potem przebudowano ją w sequel Zabójcze broni, a na końcu stał się tym, co widzieliśmy na ekranach.

Prawdopodobnie wpływ na zmianę koncepcji miało przejęcia 20th Century Fox (teraz to 20th Century Studios) przez Disneya. A nowi włodarze jeszcze nie wiedzą, czy chcą coś zrobić z tą serią i di Bonaventura również tego nie wie. Szansę jednak są mizerne, bo kariera Bruce'a Willisa mówiąc delikatnie upadła z hukiem. Aktor od kilku lat gra tylko w tanich filmach tworzonych na rynek DVD. Według IMDb do końca 2022 roku ma 16 filmów i ani jeden nie jest filmem na poziomie kinowym czy dużych platform vod. Z doniesień prasowych wynika, że w wielu z nich pojawia się zaledwie na dzień, a potem twórcy promują je jego nazwiskiem.