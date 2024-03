Szogun - zwiastun 5. odcinka. Czas polityki się skończył?

fot. materiały prasowe

Reklama

Co zapowiada zwiastun 5. odcinka Szoguna? Przede wszystkim wyraźnie mamy oczekiwać zgrzytu w relacji Johna Blackthorne'a z Mariko. Jakie są tego powody? Trailer nie daje odpowiedzi.

Widzimy też prośbę Blackthorne'a skierowaną do Toranagi, by ten oddał mu statek i jego ludzi. Do gry jaką jest walka o władzę Japonii dołącza pani Ochiba, która wydaje się manipulować głównym przeciwnikiem Toranagi zwanym Ishido. Czy rzeczywiście sprawdzą się jej słowa, że czas na politykę dobiegł konca? Będzie się działo!

Szogun - zwiastun 5. odcinka

Szogun - o czym jest serial?

Historia rozgrywa się w 1600 roku w przededniu wojny domowej, która zdecyduje o losach Japonii. Yoshii Toranaga walczy o życie, gdy rada regentów zmawia się przeciwko niemu. W tym czasie tajemniczy statek z Europy zostaje odnaleziony nieopodal wioski rybackiej.

Szogun - galeria

Szogun

W obsadzie są Hiroyuki Sanada, Cosmo Jarvis, Anna Sawai, Tadanobu Asano, Hiroto Kanai, Takehiro Hira, Moeka Hoshi, Tokuma Nishioka, Shinnosuke Abe, Yuki Kura oraz Fumi Nikaido..

Szogun co tydzień we wtorki na Disney+.