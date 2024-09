Mimo upływu lat, zawsze o nim pamiętał. Bruce Willis regularnie dzwonił do tego aktora

fot. IMDb

Haley Joel Osment opowiedział Entertainment Weekly o "wspaniałym" czasie, jaki spędził na planie z Bruce'em Willisem. Aktorzy wystąpili w filmie M. Nighta Shyamalana, Szósty zmysł, i jeszcze przez długi czas utrzymywali kontakt. Zdarzało się, że niespodziewanie Willis dzwonił do Osmenta, tylko po to, aby sprawdzić, jak się ma.

- Od czasu do czasu nagrywał się na pocztę głosową, bo chciał sprawdzić, jak się mam. Dzwonił bez zapowiedzi, więc czasami było to zaraz przed podróżą. Jeśli dobrze pamiętam, dwukrotnie byliśmy razem w Japonii na premierze Szóstego zmysłu. Więc dzwonił wcześniej, a czasami po prostu wracałem ze szkoły do domu, i słyszałem jego głos z automatycznej sekretarki: "Hej, Haley Joel. Chciałem tylko się przywitać".

Osment przyznał, że nie miał kontaktu z Willisem odkąd ujawniono informacje o jego pogarszającym się zdrowiu. W 2022 roku rodzina aktora ujawniła, że zdiagnozowano u niego afazję. Dwanaście miesięcy później choroba przekształciła się w otępienie czołowo-skroniowe.

Szósty zmysł - fabuła, gdzie obejrzeć?

Do domu mieszkającego w Filadelfii psychiatry, dr. Malcolma Crowe i jego żony Anny włamuje się niezrównoważony psychicznie pacjent Vincent Gray, który oskarża doktora o to, że nie potrafił udzielić mu pomocy. Strzela do niego, po czym odbiera sobie życie... Malcolm powoli dochodzi do siebie po zamachu na jego życie. Jego uwagę zwraca przypadek Cole'a Seara, ośmioletniego syna samotnie wychowywanego przez matkę, Lynn. Cole jest niezwykle jak na swój wiek rozwinięty, ma obsesję na punkcie żołnierzyków i cierpi z powodu rozwodu rodziców. Ku swemu zdumieniu Malcolm odkrywa, że chłopiec posiadł tzw. 'szósty zmysł', potrafi wyobrazić sobie, co zdarzyło się w danym miejscu przed wielu laty, a także widzi i słyszy umarłych.

Film dostępny do wypożyczenia na Amazon Prime Video.

