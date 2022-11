Szpital New Amsterdam - serial inspirowany jest faktami. Ta książka jest jego podstawą

fot. materiały prasowe

New Amsterdam to popularny serial medyczny o szpitalu, który w idealistyczny sposób chce pomagać ludziom. To pod wieloma względami wyróżniło tę produkcję na tle konkurencji z gatunku medycznych. Mało widzów jednak wie, że jest to serial w pewnym stopniu oparty na faktach.

New Amsterdam - serial a książka

Serial powstał na podstawie książki Dwunastu pacjentów, w której doktor Eric Manheimer opisywał swoje właśnie doświadczenia z czasu bycie dyrektorem szpitala Bellevue w Nowym Jorku, który działa dokładnie tak, jak ten z serialu.

Co ciekawe, gdy ogłaszano realizację serialu we wrześniu 2017 roku, miał on nosić tytuł Bellevue. Showrunnerem jest David Schulner, który tworzył też scenariusze.

New Amsterdam - koniec serialu

5. sezon Szpitalu New Amsterdam jest zarazem ostatnim. Jego premiera odbędzie się 16 listopada o 22:00 na kanale FOX.

Widzowie będą również świadkami zakończenia historii dra Iggy’ego Frome’a, borykającego się z małżeńskimi problemami, oraz dr Lauren Bloom, która usiłuje zbudować relacje z dawno niewidzianą siostrą. Z kolei dr Floyd Reynolds ponownie będzie poszukiwał kontaktu z rodziną, a dr Elizabeth Wilder postara się zacieśnić więzi z zespołem.