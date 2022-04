Szybcy i wściekli 10 - ruszyły zdjęcia. Jest logo i angielski tytuł

fot. Universal Pictures

Vin Diesel ujawnił na Instagramie, że ruszyły zdjęcia do filmu Szybcy i wściekli 10. Opublikował logo i tym samym ogłosił, że oficjalny angielski tytuł to Fast X. Seria od dawna ma bardzo fikuśne oryginalne tytuły i już od lat nie jest to po prostu Fast and Furious. Nie ma to jednak żadnego wpływu na tytuł w Polsce.

Szybcy i wściekli 10 - logo

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Vin Diesel (@vindiesel)

Szczegóły fabuły nie są znane, więc nie wiemy o czym ten film opowiada. Wiemy natomiast, że jest początkiem końca, czyli wprowadzi widzów do historii filmu Szybcy i wściekli 11, który zakończyć sagę rodziny Doma.

W obsadzie powrócą Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Charlize Theron i Sung Kang. Do serii dołączyli Daniela Melchior, Brie Larson oraz Jason Momoa w roli czarnego charakteru. Na ekranie na pewno nie zobaczymy Dwayne'a Johnsona, który otwarcie odmówił udziału we wspólnym projekcie z Vinem Dieselem.

Szybcy i wściekli 10 - premiera w kinach 19 maja 2023 roku.