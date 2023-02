Szybcy i wściekli 10 - pierwszy plakat. Godzina premiery zwiastuna ujawniona

fot. materiały prasowe

Vin Diesel w poście napisał, że 8 lutego 2023 roku w Los Angeles odbędzie się wydarzenie celebrujące premierę pierwszego zwiastuna. Osoby zebrane na miejscu jako członkowie rodziny, jak często twórcy nazywają fanów, będą pierwszymi, którzy go obejrzą. W sieci pojawi się on 9 lutego 2023 roku o godzinie 17:00 czasu polskiego.

Szybcy i wściekli 10 - plakat

Oficjalny plakat potwierdza hasłem reklamowym, że to przedostatnia część sagi. Rozpoczyna się początek końca drogi mówi wszystko.

Szybcy i wściekli 10

Szczegóły fabuły widowiska nie zostały ujawnione, więc nie wiadomo, z czym teraz będą się mierzyć bohaterowie. Jako że to w jakimś stopniu będzie wstęp do finałowej części, można założyć, że historia może do niej jednoznacznie wprowadzać.

W obsadzie są także Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Michael Rooker, Scott Eastwood, John Cena, Helen Mirren, Jason Statham oraz Cardi B.

Szybcy i wściekli 10 - premiera 19 maja 2023 roku.